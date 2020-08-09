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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 80553 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101489 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126033 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106993 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126930 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101125 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101953 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103961 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Премьер-министр заявил, что карантин для людей с ОРДЛО сохранят

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Карантин для людей, которые приезжают из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, будет сохранен. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.

Он заявил, что украинская власть не знает, какова ситуация с коронавирусом в ОРДЛО.

“По отдельным данным, она сложнее. Мы вынуждены вводить ограничения как на границах Украины, так и на линии разграничения для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает... В общем пока есть карантин и ситуация настолько сложная, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор”, — сказал Шмыгаль.

В марте из-за угрозы коронавирусной инфекции Украина ограничила движение на линии разграничения в Донбассе. В июне движение начали восстанавливать.

Ранее, в ночь с 8 на 9 августа, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что на админгранице между Украиной и аннексированным Россией Крымом собралась очередь в сотни людей со стороны Крымского полуострова. Чубаров заявил, что причиной этого стало решение правительства Украины, которым был приостановлен проезд через КПВВ на админгранице с Крымом с 9 августа 2020 по 30 августа 2020 года, за исключением некоторых категорий граждан Украины и членов их семей. По состоянию на утро воскресенья в ГПСУ сообщили для УНН, что на админграницах с Крымом отсутствуют очереди с украинской стороны. Пограничники отказались комментировать ситуацию с стороны оккупированного Крыма.

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