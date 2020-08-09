У ДПСУ заявили про відсутність черг з української сторони на адмінмежі з Кримом

"На даний час ми не фіксуємо черг, чи скупчення людей, чи проблемних питань, які пов’язані з пропуском громадян через адмінмежу… На контрольних пунктах в’їзду-виїзду, де виконують свої завдання українські прикордонники, черг та скупчення людей не було", - розповів Демченко.

Також на питання, чи є наразі черги на адмінкордоні між Україною та анексованим Кримом, Демченко сказав: "Я не можу підтвердити чи спростувати, яка там наразі ситуація".

Нагадаємо, раніше Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що на адмінкордоні між Україною та анексованим Росією Кримом зібралась черга у сотні людей зі сторони Кримського півострова.

Раніше УНН повідомляв, що рішенням уряду України було призупинено проїзд через КПВВ на адмінмежі з Кримом з 9 серпня 2020 року до 30 серпня 2020 року, за виключенням деяких категорій громадян України та членів їх сімей.





