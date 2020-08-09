В ГПСУ заявили об отсутствии очередей с украинской стороны на админчерте с Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На контрольных пунктах въезда-выезда на админчерте с оккупированным Крымом, где выполняют свои задачи украинские пограничники, очередей и скопления людей не было. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.
"В настоящее время мы не фиксируем очередей, или скопления людей, или проблемных вопросов, связанных с пропуском граждан через админчерту... На контрольных пунктах въезда-выезда, где выполняют свои задачи украинские пограничники, очередей и скопления людей не было", - рассказал Демченко.
Также на вопрос, есть ли сейчас очереди на админчерте между Украиной и аннексированным Крымом, Демченко сказал: "Я не могу подтвердить или опровергнуть, какая там сейчас ситуация".
Напомним, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что на админчерте между Украиной и аннексированным Россией Крымом собралась очередь в сотни людей со стороны Крымского полуострова.
Ранее УНН сообщал, что решением правительства Украины был приостановлен проезд через КПВВ на админчерте с Крымом с 9 августа 2020 до 30 августа 2020 года, за исключением некоторых категорий граждан Украины и членов их семей.