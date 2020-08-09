Прем'єр-міністр заявив, що карантин для людей з ОРДЛО збережуть

Він заявив, що українська влада не знає, яка ситуація з коронавірусом в ОРДЛО.

“За окремими даними, вона складніша. Ми вимушені вводити обмеження як на кордонах України, так і на лінії розмежування для того, щоб не імпортувати в Україну захворюваність, якої в нас і так вистачає... Загалом поки є карантинні обмеження і ситуація настільки складною, вона буде лишатися керованою ось так, як лишалася до цього часу”, — сказав Шмигаль.

У березні через загрозу коронавірусної інфекції Україна обмежила рух на лінії розмежування на Донбасі. У червні рух почали відновлювати.

Раніше, в ніч з 8 на 9 серпня, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що на адмінкордоні між Україною та анексованим Росією Кримом зібралась черга у сотні людей зі сторони Кримського півострова. Чубаров заявив, що причиною цього стало рішення уряду України, яким було призупинено проїзд через КПВВ на адмінмежі з Кримом з 9 серпня 2020 року до 30 серпня 2020 року, за виключенням деяких категорій громадян України та членів їх сімей. Станом на ранок неділі у ДПСУ повідомили для УНН, що на адмінмежі з Кримом відсутні черги з української сторони. Прикордонники відмовились коментувати ситуацію зі сторони окупованого Криму.