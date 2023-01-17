Премьер-министр Великобритании: мы обеспечим украинцам возможность защитить себя

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"Мы ускоряем нашу поддержку Украины с помощью наиболее значительного на сегодняшний день британского пакета боевой мощи. Интенсивно работая с нашими союзниками и партнерами, мы обеспечим украинцам возможность защитить себя, использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить продолжительный мир", - написал он в Twitter.

Напомним

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительное количество беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak.