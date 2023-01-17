Прем’єр-міністр Великої Британії: ми забезпечимо українцям можливість захистити себе
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що його країна разом із союзниками та партнерами зробить усе, щоб забезпечити Україну потенціалом для перемоги, передає УНН.
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"Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою найбільш значного на сьогоднішній день британського пакету бойової потужності. Інтенсивно працюючи з нашими союзниками і партнерами, ми забезпечимо українцям можливість захистити себе, використати свою перевагу, виграти цю війну і забезпечити тривалий мир", - написав він у Twitter.
Нагадаємо
Глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес оголосив, що Лондон поставить українській владі бронетранспортери Bulldog, а також додаткову кількість безпілотників та переносних зенітних ракетних комплексів Starstreak.