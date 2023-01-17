Прем’єр-міністр Великої Британії: ми забезпечимо українцям можливість захистити себе

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"Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою найбільш значного на сьогоднішній день британського пакету бойової потужності. Інтенсивно працюючи з нашими союзниками і партнерами, ми забезпечимо українцям можливість захистити себе, використати свою перевагу, виграти цю війну і забезпечити тривалий мир", - написав він у Twitter.

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Глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес оголосив, що Лондон поставить українській владі бронетранспортери Bulldog, а також додаткову кількість безпілотників та переносних зенітних ракетних комплексів Starstreak.