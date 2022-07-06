Премьер-министр Польши заявил, что россия сломала, подправила и слила электронные письма правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Премьер-министр Польши в среду обвинил российские агентства во взломе государственных систем, манипулировании и утечке электронных писем, якобы разоблачающих связи его администрации с судебной системой. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал утечку "провокацией" со стороны российских и белорусских спецслужб, стремящихся посеять раздор в Польше в месть за поддержку Варшавой Украины в условиях российского вторжения.
В электронных письмах от 2019 года, в которые, как сообщила польская пресса, проникли в понедельник, сообщается, что главный помощник Моравецкого Михал Дворчик "обсуждал некоторые судебные дела Юлией Пшилебской".
АР отмечает, что речь идет о главе противоречивого Конституционного трибунала Польши Юлии Пшилебской, назначенной правящей партией.
"Под ее руководством суд выносит вердикты в пользу политики правительства и поддерживает его в спорах с Европейским Союзом", - говорится в сообщении.
Поздним вечером во вторник Пшилебская отреагировала, заявив, что она "никогда не обсуждала вердикты Конституционного трибунала, кроме дебатов между судьями трибунала". Она добавила, что никакие российские провокаторы ее не запугают.
Переписка, якобы выходящая из почтовых ящиков Дворчика и Моравецкого, уже несколько месяцев просачивается в польскую печать. Правительство отрицает его подлинность, хотя некоторые люди, упомянутые в документах, заявляют, что они настоящие.
Прокуроры проводят расследование.
Но в среду Моравецкий прямо не назвал последние утечки "фейками", а обвинил россию во взломе электронной почты польского правительства.
Ранее
Влияние правительства на судей противоречит конституции Польши. Однако правое правительство Моравецкого расходится с органами ЕС, заявляющими, что нарушаются независимость судебной власти и верховенство закона. Польша была оштрафована ЕС за орган, который дисциплинирует судей.