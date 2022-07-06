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Прем'єр-міністр Польщі заявив, що росія зламала, підправила та злила електронні листи уряду

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що росія зламала, підправила та злила електронні листи уряду

Київ • УНН

 • 114218 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі в середу звинуватив російські агентства у зламі державних систем, маніпулюванні та витоку електронних листів, які нібито викривають зв'язки його адміністрації із судовою системою. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький назвав витік "провокацією" з боку російських та білоруських спецслужб, які прагнуть посіяти розбрат у Польщі на помсту за підтримку Варшавою України в умовах російського вторгнення.

В електронних листах від 2019 року, в які, як повідомила польська преса, проникли в понеділок, повідомляється, що головний помічник Моравецького Міхал Дворчик "обговорював деякі судові справи Юлією Пшилебською".

АР зазначає, що мова йде про главу суперечливого Конституційного трибуналу Польщі Юлію Пшилебську, призначену правлячою партією.

"Під її керівництвом суд виносить вердикти на користь політики уряду та підтримує його у суперечках із Європейським Союзом", - йдеться в повідомленні.

Пізно ввечері у вівторок Пшилебська відреагувала, заявивши, що вона "ніколи не обговорювала вердикти Конституційного трибуналу, крім дебатів між суддями трибуналу". Вона додала, що жодні російські провокатори її не залякають.

Листування, що нібито виходить із поштових скриньок Дворчика та Моравецького, вже кілька місяців просочується до польської преси. Уряд заперечує його справжність, хоча деякі люди, згадані у документах, заявляють, що вони є справжніми.

Прокурори проводять розслідування.

Але в середу Моравецький прямо не назвав останні витоки "фейками", а звинуватив росію у зламі електронної пошти польського уряду.

Раніше

Вплив уряду на суддів суперечить конституції Польщі. Однак правий уряд Моравецького розходиться з органами ЄС, які заявляють, що порушуються незалежність судової влади та верховенство закону. Польща була оштрафована ЄС за орган, який дисциплінує суддів.

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