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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Премьер Израиля мог бы стать эффективным посредником в переговорах Украина-рф - Подоляк

Киев • УНН

 • 493615 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог бы стать эффективным посредником в переговорах между Украиной и россией. Об этом заявил советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью I24news, пишет УНН.

Премьер Израиля мог бы стать эффективным посредником в переговорах Украина-рф - Подоляк

Цитата

"Я не сомневаюсь, что Нетаньяху может быть эффективным посредником, поскольку он четко понимает, что такое современные войны и в чем суть посредничества в этих условиях", - сказал он.

Детали

В то же время Подоляк отметил, что "россия не хочет настоящих переговоров", а лишь чтобы Киев "сдался, называя это переговорами".

"россия хочет лишь договориться о сохранении статус-кво, а недавно - договориться о прекращении огня, чтобы обновить свою армию, которая, как оказалось, действительно не умеет воевать", - отметил советник.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время церемонии присяги заявил израильским официальным лицам, что новое правительство еврейского государства будет "меньше говорить" о войне, но продолжит оказывать гуманитарную помощь. В ответ Подоляк заявил, что Украина "с уважением воспринимает позиции других стран" и добавил, что о войне нужно говорить, потому что она "геноцид" украинского народа.

"Можно меньше говорить, но главное стать на правильную сторону, потому что есть причина, почему россия сегодня является государством-изгоем. Это россия начала войну по собственной инициативе и без провокаций... Израиль, постоянно находящийся в состоянии войны с разными образованиями, имеет базовые принципы защиты своей территории, своих прав и своей свободы. Поэтому хотелось бы сосредоточиться на оказании помощи Украине", – подытожил он.

Напомним

2 января новоназначенный министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил об изменении подхода к российско-украинской войне, отмечая, что отныне Израиль будет меньше обсуждать этот вопрос, но продолжит активно оказывать гуманитарную помощь Украине.

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