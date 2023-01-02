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"Менше говорити, але продовжувати допомагати Україні": у МЗС Ізраїлю заявили про зміну підходу до російсько-української війни

Київ • УНН

 • 657324 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив про зміну підходу до російсько-української війни, зазначаючи, що відтепер Ізраїль менше обговорюватиме це питання, але продовжить активно надавати гуманітарну допомогу Україні. Про це він заявив, виступаючи на церемонії вступу на посаду, пише УНН з посиланням на Haaretz.

"Менше говорити, але продовжувати допомагати Україні": у МЗС Ізраїлю заявили про зміну підходу до російсько-української війни

Цитата

"Що ми точно зробимо, то це будемо поменше публічно виступати на цю тему (війна росії проти України – ред.) Ми підготуємо докладний звіт МЗС для уряду, щоб виробити відповідну політичну лінію. У будь-якому разі серйозні постачання гуманітарної допомоги будуть продовжені", – заявив Коен.

В той же час Коен також відмовився коментувати вимогу України надати зброю.

Додамо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю, 31 грудня, нібито попросив підтримки України в ООН. У відповідь Зеленський нібито закликав Ізраїль надати військову допомогу Києву.

За даними звіту від The National Interest, Ізраїль не ризикне відправити "Залізний купол" Києву.

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