“Меньше говорить, но продолжать помогать Украине”: в МИД Израиля заявили об изменении подхода к российско-украинской войне
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Новоназначенный министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил об изменении подхода к российско-украинской войне, отмечая, что отныне Израиль будет меньше обсуждать данный вопрос, но продолжит активно оказывать гуманитарную помощь Украине. Об этом он заявил, выступая на церемонии вступления в должность, пишет УНН со ссылкой на Haaretz.
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"Что мы точно сделаем, так это будем поменьше публично выступать по этой теме (война рф против Украины – ред.) Мы подготовим подробный отчет МИД для правительства, чтобы выработать соответствующую политическую линию. В любом случае серьезные поставки гуманитарной помощи будут продолжены", – заявил Коэн.
В то же время, Коэн также отказался комментировать требование Украины предоставить оружие.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 31 декабря, якобы попросил поддержки Украины в ООН. В ответ Зеленский якобы призвал Израиль оказать военную помощь Киеву.
По данным отчета от The National Interest, Израиль не рискнет отправить "Железный купол" Киеву.