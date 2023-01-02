“Меньше говорить, но продолжать помогать Украине”: в МИД Израиля заявили об изменении подхода к российско-украинской войне

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"Что мы точно сделаем, так это будем поменьше публично выступать по этой теме (война рф против Украины – ред.) Мы подготовим подробный отчет МИД для правительства, чтобы выработать соответствующую политическую линию. В любом случае серьезные поставки гуманитарной помощи будут продолжены", – заявил Коэн.

В то же время, Коэн также отказался комментировать требование Украины предоставить оружие.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 31 декабря, якобы попросил поддержки Украины в ООН. В ответ Зеленский якобы призвал Израиль оказать военную помощь Киеву.

По данным отчета от The National Interest, Израиль не рискнет отправить "Железный купол" Киеву.