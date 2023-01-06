Прем'єр Ізраїлю міг би стати ефективним посередником у переговорах Україна-рф - Подоляк

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"Я не сумніваюся, що Нетаньягу може бути ефективним посередником, оскільки він чітко розуміє, що таке сучасні війни і в чому полягає суть посередництва в цих умовах", - сказав він.

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Водночас Подоляк зауважив, що "росія не хоче справжніх переговорів", а лише, щоб Київ "здався, називаючи це переговорами".

"росія хоче лише домовитися про збереження статус-кво, а нещодавно - домовитися про припинення вогню, щоб оновити свою армію, яка, як виявилося, насправді не вміє воювати", - зазначив радник.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен під час церемонії присяги заявив ізраїльським офіційним особам, що новий уряд єврейської держави "менше говоритиме" про війну, але продовжить надавати гуманітарну допомогу. У відповідь Подоляк заявив, що Україна "з повагою сприймає позиції інших країн" і додав, що про війну потрібно говорити, бо вона є "геноцидом" українського народу.

"Можна менше говорити, але головне стати на правильний бік, тому що є причина, чому росія сьогодні є державою-ізгоєм. Це росія почала війну з власної ініціативи і без провокацій... Ізраїль, який постійно перебуває у стані війни з різними утвореннями, має базові принципи захисту своєї території, своїх прав і своєї свободи. Тому хотілося б зосередитися на наданні допомоги Україні", – підсумував він.

Нагадаємо

2 січня новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив про зміну підходу до російсько-української війни, зазначаючи, що відтепер Ізраїль менше обговорюватиме це питання, але продовжить активно надавати гуманітарну допомогу Україні.