Премьер Италии заявил, что санкции против России не должны распространяться на энергетический сектор

Детали

Драги сказал, что в ходе переговоров со своими европейскими союзниками Италия "указала, что санкции должны быть сосредоточены на секторах, которые должны быть как можно более узкими, без включения энергетики".

"Санкции могут быть пропорциональны типу нападения, а не превентивны, - добавил премьер-министр Италии. - Некоторые санкции больше повлияют на Италию, а на другие страны меньше", - продолжил Драги, добавив, что энергетические санкции "повлияют на страны, которые используют больше газа".

"Германия использует уголь, газ и все еще имеет в эксплуатации несколько старых атомных электростанций, которые постепенно закрываются, но все еще работают. Франция имеет атомную энергию и немного газа. В Италии есть только газ, а атомной энергии и угля нет", - сообщил Драги.

Отвечая на вопрос о своем предстоящем визите в Москву, Драги сказал: "Даты пока нет, но он должен быть в ближайшее время".

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил в четверг, что Драги скоро встретится с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что он работает со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы договориться о дате встречи.

Драги сообщил, что Путин в телефонном разговоре двух лидеров "намекал на возможность продолжения гарантированных поставок газа в Италию и, возможно, их увеличения в случае необходимости".