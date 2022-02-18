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Прем'єр Італії заявив, що санкції проти Росії не мають поширюватися на енергетичний сектор

Прем'єр Італії заявив, що санкції проти Росії не мають поширюватися на енергетичний сектор

Київ • УНН

 • 14778 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що будь-які потенційні санкції, введені щодо Росії Європейським Союзом, не повинні поширюватися на імпорт енергоносіїв, додавши, однак, що "вивчаються механізми, за допомогою яких Італія може продовжувати постачати газ з інших джерел" якщо станеться "падіння" Росії. Про це УНН пише з посиланням на ANSA.

Деталі

Драгі сказав, що в ході переговорів зі своїми європейськими союзниками Італія "вказала, що санкції мають бути зосереджені на секторах, які мають бути якомога вужчими, без включення енергетики".

"Санкції можуть бути пропорційні типу нападу, а не превентивні, - додав прем'єр-міністр Італії. - Деякі санкції більше вплинуть на Італію, а на інші країни менше", - продовжив Драгі, додавши, що енергетичні санкції "вплинуть на країни, які використовують більше газу".

"Німеччина використовує вугілля, газ і все ще має в експлуатації кілька старих атомних електростанцій, які поступово закриваються, але все ще працюють. Франція має атомну енергію і трохи газу. В Італії є лише газ, а атомної енергії та вугілля немає", - повідомив Драгі.

Відповідаючи на запитання про свій майбутній візит до Москви, Драгі сказав: "Дати поки що немає, але він має бути найближчим часом".

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо оголосив у четвер, що Драгі незабаром зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, додавши, що він працює зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, щоб домовитися про дату зустрічі.

Драгі повідомив, що Путін у телефонній розмові двох лідерів "натякав на можливість продовження гарантованих постачань газу до Італії та, можливо, їх збільшення у разі потреби".

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