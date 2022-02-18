Прем'єр Італії заявив, що санкції проти Росії не мають поширюватися на енергетичний сектор

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що будь-які потенційні санкції, введені щодо Росії Європейським Союзом, не повинні поширюватися на імпорт енергоносіїв, додавши, однак, що "вивчаються механізми, за допомогою яких Італія може продовжувати постачати газ з інших джерел" якщо станеться "падіння" Росії. Про це УНН пише з посиланням на ANSA.