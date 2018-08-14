Премьер Италии заявил о 22 погибших при обрушении моста в Генуе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в результате обрушения моста в Генуе погибли 22 человека, еще 16 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Rai News 24.
Соответствующее заявление он сделал во вторник в ходе визита в этот город, трансляцию вел телеканал Rai News 24.
Ранее газета La Repubblica сообщала о 35 погибших и 14 пострадавших.
Мост Моранди (назван по фамилии инженера-конструктора Рикардо Моранди) длиной почти 1200 метров открыли в 1967 году. С 2016 года его начали ремонтировать. В момент обрушения шли работы по укреплению опор, сообщила компания Autostrade per lʼItalia, которая является оператором шоссе A10. В компании добавили, что за устойчивостью конструкции постоянно следили. Как сообщило издание Il Sole 24 Ore, в апреле 2018 года Autostrade per lʼItalia объявила новый конкурс на реконструкцию моста Моранди. Исполнителя контракта на более чем 20 миллионов евро планировалось определить в сентябре.
Как сообщал УНН, украинский консул поддерживает контакт с полицией по обрушения моста в Италии.