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Прем'єр Італії заявив про 22 загиблих при обваленні моста в Генуї

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що в результаті обвалення моста в Генуї загинули 22 людини, ще 16 постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Rai News 24.

Прем'єр Італії заявив про 22 загиблих при обваленні моста в Генуї

Відповідну заяву він зробив у вівторок в ході візиту в це місто, трансляцію вів телеканал Rai News 24.

Раніше газета La Repubblica повідомляла про 35 загиблих і 14 постраждалих.

Міст Моранді (названий на прізвище інженера-конструктора Рікардо Моранді) довжиною майже 1200 метрів відкрили в 1967 році. З 2016 року його почали ремонтувати. У момент обвалення йшли роботи з укріплення опор, повідомила компанія Autostrade per l’Italia, яка є оператором шосе A10. У компанії додали, що за стійкістю конструкції постійно стежили. Як повідомило видання Il Sole 24 Ore, в квітні 2018 року Autostrade per l’Italia оголосила новий конкурс на реконструкцію моста Моранді. Виконавця контракту на більш ніж 20 мільйонів євро планувалося визначити у вересні.

Як повідомляв УНН, український консул підтримує контакт з поліцією щодо обвалу мосту в Італії.

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