Премьер Индии использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат"

Детали

На саммите G20 премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые в истории страны использовал табличку с надписью “Бхарат” вместо “Индия” для обозначения своей страны.

Премьер-министр @narendramodi начинает выступление в качестве президента G20. Выражает соболезнования и солидарность с #Morocco, которая столкнулась с разрушительным землетрясением. #G20Bharat pic.twitter.com/uotCiQswFm

Напомним

Ранее сообщалось, что правительство Индии стремится официально вернуть древнее название государства — Бхарат. Уже 18 сентября вопрос официального переименования может рассмотреть индийский парламент.

В то же время индийская оппозиция уже готовится к противостоянию.