Премьер Индии использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Премьер-министр Индии Нарендра Моди использовал табличку с надписью “Бхарат” вместо “Индия” на первой сессии саммита G20. Об этом сообщает журналист Адитья Радж Каул, передает УНН.
Детали
На саммите G20 премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые в истории страны использовал табличку с надписью “Бхарат” вместо “Индия” для обозначения своей страны.
Премьер-министр @narendramodi начинает выступление в качестве президента G20. Выражает соболезнования и солидарность с #Morocco, которая столкнулась с разрушительным землетрясением. #G20Bharat pic.twitter.com/uotCiQswFm— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 9 сентября 2023
Напомним
Ранее сообщалось, что правительство Индии стремится официально вернуть древнее название государства — Бхарат. Уже 18 сентября вопрос официального переименования может рассмотреть индийский парламент.
В то же время индийская оппозиция уже готовится к противостоянию.