Премьер Индии использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат"

ukru
15:57 • 9943 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 43316 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 74947 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 58714 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 64091 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 105977 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128448 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 161145 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 192676 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137058 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

Омбудсмен: в сети распространяется видео с вероятной казнью безоружных украинских военных в плену россиян

13 марта, 07:22 • 27065 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 115884 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 100962 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 76880 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 56836 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 161146 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 192677 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 136040 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 142826 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 179628 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 10478 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 56836 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 115884 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153491 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160506 просмотра
Актуальное
Премьер Индии использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат"

Премьер Индии использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат"

Киев • УНН

 • 694239 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Премьер-министр Индии Нарендра Моди использовал табличку с надписью “Бхарат” вместо “Индия” на первой сессии саммита G20. Об этом сообщает журналист Адитья Радж Каул, передает УНН.

Детали

На саммите G20 премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые в истории страны использовал табличку с надписью “Бхарат” вместо “Индия” для обозначения своей страны.

Премьер-министр @narendramodi начинает выступление в качестве президента G20. Выражает соболезнования и солидарность с #Morocco, которая столкнулась с разрушительным землетрясением. #G20Bharat pic.twitter.com/uotCiQswFm

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 9 сентября 2023

Напомним

Ранее сообщалось, что правительство Индии стремится официально вернуть древнее название государства — Бхарат. Уже 18 сентября вопрос официального переименования может рассмотреть индийский парламент.

В то же время индийская оппозиция уже готовится к противостоянию

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы