Індія може змінити назву: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Уряд Індії прагне офіційно повернути давню назву держави – Бхарат. Про це повідомляє BBC Україна, інформує УНН.
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Уряд Індії розіслав запрошення на вечерю G20 9 вересня від імені "президента Бхарату" замість звичного "президента Індії".
Також у пресрелізі щодо саміту АСЕАН-Індія, прем'єра держави Нарендру Моді називають "прем'єр-міністром Бхарату".
Вже 18 вересня питання офіційного перейменування може розглянути індійський парламент.
Водночас індійська опозиція вже готується до протистояння.
"Хоча немає жодних конституційних заперечень проти того, щоб називати Індію "Бхарат", що є однією з двох офіційних назв країни, я сподіваюся, що уряд не буде настільки дурним, щоб повністю відмовитися від назви "Індія", яка є брендом, що створювався протягом століть", - написав Шаші Тарур, законодавець від партії Індійський національний конгрес, у соцмережі X, раніше відомій як твіттер.
Довідково
Індуїстська література визначає землю, розташовану між Гімалаями та океанами, як "Бхаратварш".
Відповідно до індуїстської міфології, Бхарата був царем Хастінапури (тепер це місце називається Хастінапур). Він підкорив усі землі і вважався праведним царем.
Слово Бхарата на санскриті також означає землю, яка ростить та забезпечує. Це може символізувати культуру.