Индия может сменить название: что известно

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Правительство Индии стремится официально вернуть древнее название государства – Бхарат. Об этом сообщает BBC Украина, информирует УНН.

Детали

Правительство Индии разослало приглашения на ужин G20 9 сентября от имени "президента Бхарата" вместо привычного "президента Индии".

Также в пресс-релизе по саммиту АСЕАН-Индия, премьера государства Нарендру Моди называют "премьер-министром Бхарата".

Уже 18 сентября вопрос официального переименования может рассмотреть индийский парламент.

В то же время индийская оппозиция уже готовится к противостоянию.

"Хотя нет никаких конституционных возражений против того, чтобы называть Индию "Бхарат", что является одним из двух официальных названий страны, я надеюсь, что правительство не будет настолько глупым, чтобы полностью отказаться от названия "Индия", которое является брендом, создававшимся на протяжении веков", - написал Шаши Тарур, законодатель от партии Индийский национальный конгресс, в соцсети X, ранее известной как твиттер.

Справочно

Индуистская литература определяет землю, расположенную между Гималаями и океанами, как "Бхаратварш".
Согласно индуистской мифологии, Бхарата был царем Хастинапуры (теперь это место называется Хастинапур). Он покорил все земли и считался праведным царем.

Слово Бхарата на санскрите также означает землю, которая растет и обеспечивает. Это может символизировать культуру.

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