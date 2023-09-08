Индия может сменить название: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Правительство Индии стремится официально вернуть древнее название государства – Бхарат. Об этом сообщает BBC Украина, информирует УНН.
Детали
Правительство Индии разослало приглашения на ужин G20 9 сентября от имени "президента Бхарата" вместо привычного "президента Индии".
Также в пресс-релизе по саммиту АСЕАН-Индия, премьера государства Нарендру Моди называют "премьер-министром Бхарата".
Уже 18 сентября вопрос официального переименования может рассмотреть индийский парламент.
В то же время индийская оппозиция уже готовится к противостоянию.
"Хотя нет никаких конституционных возражений против того, чтобы называть Индию "Бхарат", что является одним из двух официальных названий страны, я надеюсь, что правительство не будет настолько глупым, чтобы полностью отказаться от названия "Индия", которое является брендом, создававшимся на протяжении веков", - написал Шаши Тарур, законодатель от партии Индийский национальный конгресс, в соцсети X, ранее известной как твиттер.
Справочно
Индуистская литература определяет землю, расположенную между Гималаями и океанами, как "Бхаратварш".
Согласно индуистской мифологии, Бхарата был царем Хастинапуры (теперь это место называется Хастинапур). Он покорил все земли и считался праведным царем.
Слово Бхарата на санскрите также означает землю, которая растет и обеспечивает. Это может символизировать культуру.