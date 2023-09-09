Прем’єр Індії використав на G20 табличку з написом “Бхарат”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді використав табличку з написом “Бхарат” замість “Індія” на першій сесії саміту G20. Про це повідомляє журналіст Адітя Радж Каул, передає УНН.
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На саміті G20 прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше в історії країни використав табличку з написом “Бхарат” замість “Індія” для позначення своєї країни.
Prime Minister @narendramodi begins speaking as G20 President. Expresses condolences and solidarity with #Morocco which faced a devastating earthquake. #G20Bharat pic.twitter.com/uotCiQswFm— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 9, 2023
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що уряд Індії прагне офіційно повернути давню назву держави — Бхарат. Вже 18 вересня питання офіційного перейменування може розглянути індійський парламент.
Водночас індійська опозиція вже готується до протистояння.