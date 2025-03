Прем’єр Індії використав на G20 табличку з написом “Бхарат”

Деталі

На саміті G20 прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше в історії країни використав табличку з написом “Бхарат” замість “Індія” для позначення своєї країни.

Prime Minister @narendramodi begins speaking as G20 President. Expresses condolences and solidarity with #Morocco which faced a devastating earthquake. #G20Bharat pic.twitter.com/uotCiQswFm

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 9, 2023

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що уряд Індії прагне офіційно повернути давню назву держави — Бхарат. Вже 18 вересня питання офіційного перейменування може розглянути індійський парламент.

Водночас індійська опозиція вже готується до протистояння.