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Прем’єр Індії використав на G20 табличку з написом “Бхарат”

Прем’єр Індії використав на G20 табличку з написом “Бхарат”

Київ • УНН

 • 694244 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді використав табличку з написом “Бхарат” замість “Індія” на першій сесії саміту G20. Про це повідомляє журналіст Адітя Радж Каул, передає УНН.

Деталі

На саміті G20 прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше в історії країни використав табличку з написом “Бхарат” замість “Індія” для позначення своєї країни.

Prime Minister @narendramodi begins speaking as G20 President. Expresses condolences and solidarity with #Morocco which faced a devastating earthquake. #G20Bharat pic.twitter.com/uotCiQswFm

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 9, 2023

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що уряд Індії прагне офіційно повернути давню назву держави — Бхарат. Вже 18 вересня питання офіційного перейменування може розглянути індійський парламент.

Водночас індійська опозиція вже готується до протистояння

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