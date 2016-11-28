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Премьер Франции не исключил своего участия в праймериз против Ф.Олланда

Киев • УНН

 • 7159 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. После заявления премьер-министра Франции Мануэля Вальса о том, что он не исключает своего участия в праймериз левых во Франции, даже как соперник президента Франсуа Олланда, официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль в понедельник потребовал от президента и премьера "понятно и искренне" объяснить возникшую ситуацию, передает УНН со ссылкой на RFI.

Премьер Франции не исключил своего участия в праймериз против Ф.Олланда

Мануэль Вальс в интервью французской газете сказал, что относится к Франсуа Олланду с "уважением, дружбой и верностью".

"Но верность не исключает искренности. В последние недели контекст изменился. Появление книги с откровениями ("Президент не должен был этого говорить..." - ред.) озадачило левых... На фоне этого замешательства, сомнений, разочарование понятно, что у левых нет никаких шансов. Я хочу разбить эту систему, которая приводит нас к поражению", - сказал М.Вальс.

"Праймериз с участием президента республики и премьер-министра не будет", - решительно заявил Стефан Ле Фоль. При этом он добавил, что если М.Вальс будет соперником Ф.Олланда на праймериз, то он в этом случае "уже просто-напросто не будет премьер-министром".

"Такого не существует, это невозможно себе представить, такая идея может появиться только в головах тех, кто путает личную неприязнь с общим интересом", - продолжил он. Так Стефан Ле Фоль прокомментировал гипотезу спикера национального собрания Клода Бартолона о возможном соперничестве премьера и президента, пишет издание.

Первый секретарь партии социалистов Жан-Кристоф Камбаделис отметил, что нормально, что и премьер, и президент задаются вопросом о кандидатуре социалистов на президентских выборах, "но это не должно происходить за счет кризиса в исполнительной власти". Впрочем, он заявил, пока речь не идет о кризисе и "ничего непоправимого" не произошло. По его словам, речь идет о "дискуссии" между Франсуа Олландом и Мануэлем Вальсом.

При этом официальный представитель партии социалистов Оливье Фор выразил опасения, что левые близки к "коллективному суициду". "Если мы будем идти в этом направлении, во втором туре президентских выборов не будет левого кандидата и левые будут устранены (из политической жизни) на долгое время", - считает Оливье Фор.

Ожидается, что Франсуа Олланд в ближайшие дни должен сделать заявление о своем участии или отказе от участия в праймериз левых, которые состоятся в январе. Бывшая министр культуры в правительстве социалистов Орели Филиппетти заявила, что Ф.Олланда "абсолютно невозможно представить себе" кандидатом в президенты в 2017 году, и то, что это было бы "невыносимо". О.Филиппетти поддерживает Арно Монтебура - бывшего министра экономики в правительстве Ф.Олланда.

В понедельник Мануэль Вальс прибыл в Елисейский дворец на традиционный обед с Франсуа Олландом, который продолжался около двух часов. Источник агентства Reuters в окружении президента сообщил, что обед прошел в "душевной деловой атмосфере".

Ф.Олланд и М.Вальс обсудили нынешний "политический расклад среди левых сил, как они это делают каждую неделю", рассказал источник. На вопрос о том, обсуждался ли вопрос возможного участия премьера в праймериз, источник ответил: "По моим сведениям, нет".

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