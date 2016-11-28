Прем'єр Франції не виключив своєї участі в праймеріз проти Ф.Олланда

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 82596 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 98193 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 98000 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 102095 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 111191 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 165755 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 74567 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 161275 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111400 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69874 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
59%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 14336 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 17569 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 15107 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 13789 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 20918 перегляди
Публікації

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 4840 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 82586 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 165743 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 185175 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 161264 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 100960 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 103073 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 47302 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 50410 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 64865 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Прем'єр Франції не виключив своєї участі в праймеріз проти Ф.Олланда

Київ • УНН

 • 7159 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Після заяви прем’єр-міністра Франції Мануеля Вальса про те, що він не виключає своєї участі в праймеріз лівих у Франції, навіть як суперник президента Франсуа Олланда, офіційний представник уряду Стефан Ле Фоль в понеділок зажадав від президента і прем’єра "зрозуміло і щиро" пояснити ситуацію, що виникла, передає УНН з посиланням на RFI.

Прем'єр Франції не виключив своєї участі в праймеріз проти Ф.Олланда

Манюель Вальс в інтерв’ю французькій газетісказав, що ставиться до Франсуа Олланду з “повагою, дружбою і вірністю”.

“Але вірність не виключає щирості. В останні тижні контекст змінився. Поява книги з одкровеннями ( "Президент не повинен був цього говорити ..." - ред.) спантеличило лівих... На тлі цього спантеличення, сумнівів, розчарування зрозуміло, що у лівих немає ніяких шансів. Я хочу розбити цю систему, яка приводить нас до поразки”, - сказав М.Вальс.

“Праймеріз за участю президента республіки і прем’єр-міністра не буде”, - рішуче заявив Стефан Ле Фоль При цьому він додав, що якщо М.Вальс буде суперником Ф.Олланда на праймеріз, то він в цьому випадку “вже просто-напросто не буде прем’єр-міністром”.

“Такого не існує, це неможливо собі уявити, така ідея може з’явитися тільки в головах тих, хто плутає особисту неприязнь із загальним інтересом”, - продовжив він. Так Стефан Ле Фоль прокоментував гіпотезу спікера національних зборів Клода Бартолона про можливе суперництво прем’єра і президента, пише видання.

Перший секретар партії соціалістів Жан-Крістоф Камбаделіс зазначив, що нормально, що і прем’єр, і президент задаються питанням про кандидатуру соціалістів на президентських виборах, “але це не має відбуватися за рахунок кризи у виконавчій владі”. Втім, він заявив, поки що не йдеться про кризу і “нічого непоправного” не відбулося. За його словами, йдеться про “дискусії” між Франсуа Олландом та Мануелем Вальсом.

При цьому офіційний представник партії соціалістів Олів’є Фор висловив побоювання, що ліві близькі до “колективного суїциду”. “Якщо ми будемо йти в цьому напрямку, у другому турі президентських виборів не буде лівого кандидата і ліві будуть усунені (з політичного життя) на довгий час”, - вважає Олів’є Фор.

Очікується, що Франсуа Олланд в найближчі дні повинен зробити заяву про свою участь або відмову від участі в праймеріз лівих, які відбудуться в січні. Колишня міністр культури в уряді соціалістів Орелі Філіппетті заявила, що Ф.Олланда “абсолютно неможливо уявити собі” кандидатом в президенти в 2017 році, і те, що це було б “нестерпно”. О.Філіппетті підтримує Арно Монтебура - колишнього міністра економіки в уряді Ф.Олланда.

У понеділок Манюель Вальс прибув до Єлисейського палацу на традиційний обід з Франсуа Олландом, який тривав близько двох годин. Джерело агентства Reuters в оточенні президента повідомило, що обід пройшов в "душевній діловій атмосфері”.

Ф.Олланд і М.Вальс обговорили нинішній “політичний розклад серед лівих сил, як вони це роблять щотижня”, розповіло джерело. На питання про те, чи обговорювалося питання можливої ​​участі прем’єра в праймеріз, джерело відповіло: “За моїми відомостями, ні”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.09
Bitcoin
$85,557.90
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,240.41
Ethereum
$1,639.11