Прем'єр Франції не виключив своєї участі в праймеріз проти Ф.Олланда

Манюель Вальс в інтерв’ю французькій газетісказав, що ставиться до Франсуа Олланду з “повагою, дружбою і вірністю”.

“Але вірність не виключає щирості. В останні тижні контекст змінився. Поява книги з одкровеннями ( "Президент не повинен був цього говорити ..." - ред.) спантеличило лівих... На тлі цього спантеличення, сумнівів, розчарування зрозуміло, що у лівих немає ніяких шансів. Я хочу розбити цю систему, яка приводить нас до поразки”, - сказав М.Вальс.

“Праймеріз за участю президента республіки і прем’єр-міністра не буде”, - рішуче заявив Стефан Ле Фоль При цьому він додав, що якщо М.Вальс буде суперником Ф.Олланда на праймеріз, то він в цьому випадку “вже просто-напросто не буде прем’єр-міністром”.

“Такого не існує, це неможливо собі уявити, така ідея може з’явитися тільки в головах тих, хто плутає особисту неприязнь із загальним інтересом”, - продовжив він. Так Стефан Ле Фоль прокоментував гіпотезу спікера національних зборів Клода Бартолона про можливе суперництво прем’єра і президента, пише видання.

Перший секретар партії соціалістів Жан-Крістоф Камбаделіс зазначив, що нормально, що і прем’єр, і президент задаються питанням про кандидатуру соціалістів на президентських виборах, “але це не має відбуватися за рахунок кризи у виконавчій владі”. Втім, він заявив, поки що не йдеться про кризу і “нічого непоправного” не відбулося. За його словами, йдеться про “дискусії” між Франсуа Олландом та Мануелем Вальсом.

При цьому офіційний представник партії соціалістів Олів’є Фор висловив побоювання, що ліві близькі до “колективного суїциду”. “Якщо ми будемо йти в цьому напрямку, у другому турі президентських виборів не буде лівого кандидата і ліві будуть усунені (з політичного життя) на довгий час”, - вважає Олів’є Фор.

Очікується, що Франсуа Олланд в найближчі дні повинен зробити заяву про свою участь або відмову від участі в праймеріз лівих, які відбудуться в січні. Колишня міністр культури в уряді соціалістів Орелі Філіппетті заявила, що Ф.Олланда “абсолютно неможливо уявити собі” кандидатом в президенти в 2017 році, і те, що це було б “нестерпно”. О.Філіппетті підтримує Арно Монтебура - колишнього міністра економіки в уряді Ф.Олланда.

У понеділок Манюель Вальс прибув до Єлисейського палацу на традиційний обід з Франсуа Олландом, який тривав близько двох годин. Джерело агентства Reuters в оточенні президента повідомило, що обід пройшов в "душевній діловій атмосфері”.

Ф.Олланд і М.Вальс обговорили нинішній “політичний розклад серед лівих сил, як вони це роблять щотижня”, розповіло джерело. На питання про те, чи обговорювалося питання можливої ​​участі прем’єра в праймеріз, джерело відповіло: “За моїми відомостями, ні”.