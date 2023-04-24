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06:00 • 24200 просмотра

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Премьер Эстонии встретилась с Зеленским

Премьер Эстонии встретилась с Зеленским

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, передает УНН.

Цитата

«Рад приветствовать в Украине Премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Спасибо госпоже Премьер-министру и всему эстонскому народу за искреннюю и, что очень важно, своевременную поддержку нашей обороны. Если взглянуть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии – одна из крупнейших в мире», - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила против любого ослабления санкций против россии в рамках соглашения по экспорту украинского зерна через Черное море, а также призвала страны G7 снизить потолок цен на нефть, чтобы еще больше сократить доходы страны-агрессора.

Эстония объявила о поставках Украине дополнительных вооружений.

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