Прем’єр Естонії зустрілась із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас, передає УНН.
Цитата
«Радий вітати в Україні Прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас. Дякую пані Прем’єр-міністру та всьому естонському народу за щиру і, що дуже важливо, вчасну підтримку нашої оборони. Якщо поглянути в перерахунку на душу населення, то допомога для нашого захисту від Естонії – одна з найбільших у світі», - написав Зеленський у Telegram.
Доповнення
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас виступила проти будь-якого послаблення санкцій проти росії в межах угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море, а також закликала країни G7 знизити стелю цін на нафту, щоб ще більше скоротити доходи країни-агресора.
Естонія оголосила про постачання Україні додаткових озброєнь.