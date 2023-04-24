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Прем’єр Естонії зустрілась із Зеленським

Прем’єр Естонії зустрілась із Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас, передає УНН.

Цитата

«Радий вітати в Україні Прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас. Дякую пані Прем’єр-міністру та всьому естонському народу за щиру і, що дуже важливо, вчасну підтримку нашої оборони. Якщо поглянути в перерахунку на душу населення, то допомога для нашого захисту від Естонії – одна з найбільших у світі», - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас виступила проти будь-якого послаблення санкцій проти росії в межах угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море, а також закликала країни G7 знизити стелю цін на нафту, щоб ще більше скоротити доходи країни-агресора.

Естонія оголосила про постачання Україні додаткових озброєнь.

Українські Національні Новини

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