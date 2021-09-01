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Премьер-министр Чехии призвал расширить Шенгенскую зону на ряд стран

Премьер-министр Чехии призвал расширить Шенгенскую зону на ряд стран

Киев  •  УНН

 • 18971 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал расширить Шенгенскую зону на Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию. Об этом сообщает УНН.

Детали

Андрей Бабиш отметил, что Шенгенское соглашение о свободном перемещении граждан и грузов необходимо расширить за счет Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии. Он также подчеркнул, что Евросоюз не имеет четкой стратегии борьбы с нелегальной миграцией и расширения зоны Шенгенского соглашения благодаря странам западной части Балканского полуострова.

“Европу необходимо защищать от нелегальных беженцев. В 2015 году, во время первого миграционного кризиса в ЕС, Шенгенская зона не продемонстрировала свою эффективность. Единственной действенной страной стала Венгрия. Она создала барьеры на пути беженцев, которые хотели проникнуть в Евросоюз через балканские государства”, — отметил Бабиш.

По мнению премьер-министра Чехии, из-за угрозы возникновения новой волны беженцев из Афганистана Евросоюз должен вести переговоры с Турцией, которая может задержать их на своей территории. За это ЕС Турецкой Республике вышлет деньги, такая практика действовала во время первой миграционной волны в Евросоюзе.

Напомним

В Афганистане люди массово хотят покинуть страну из-за захвата её боевиками группировки “Талибан”. В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы.

Европейская комиссия призвала страны ЕС принять участие в эвакуации беженцев из Афганистана.

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