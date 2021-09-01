Прем'єр-міністр Чехії закликав розширити Шенгенську зону на низку країн

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Андрій Бабіш зазначив, що Шенгенську угоду про вільне переміщення громадян і вантажів необхідно розширити завдяки Болгарії, Румунії, Хорватії та Сербії. Він також підкреслив, що Євросоюз не має чіткої стратегії боротьби з нелегальною міграцією та розширення зони Шенгенської угоди завдяки країнам західної частини Балканського півострова.

“Європу необхідно захищати від нелегальних біженців. 2015 року, під час першої міграційної кризи в ЄС, Шенгенська зона не продемонструвала своєї ефективності. Єдиною дієвою країною стала Угорщина. Вона створила бар’єри на шляху біженців, які хотіли проникнути в Євросоюз через балканські держави”, — зазначив Бабіш.

На думку прем’єр-міністра Чехії, через загрозу виникнення нової хвилі біженців із Афганістану Євросоюз має вести переговори з Туреччиною, яка може затримати їх на своїй території. За це ЄС Турецькій Республіці надішле гроші, така практика діяла під час першої міграційної хвилі в Євросоюзі.

Нагадаємо

В Афганістані люди масово хочуть покинути країну через захоплення її бойовиками угруповання “Талібан”. В аеропорту Кабула припинили літати комерційні рейси.

Європейська комісія закликала країни ЄС взяти участь в евакуації біженців з Афганістану.