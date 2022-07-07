Премьер Чехии назвал главную задачу чешского председательства в Совете ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Прем’ер-министр Чехии Петр Фиала представил программу и основные цели семестра председательства Чехии в Совете ЕС. Детальнее об этом информирует пресс-служба Европейского Парламента, пишет УНН.
Так, премьер-министр Фиала признал, что российское вторжение в Украину перевернуло большинство планов чешского председательства с ног на голову.
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«Нашей главной задачей будет найти единое и прочное согласие относительно мер по смягчению негативных последствий текущего кризиса для наших граждан», - подчеркнул премьер-министр, которого цитирует пресс-служба.
Детали
Подготовка послевоенной реконструкции Украины, а также совместные европейские проекты, такие как REPowerEU, направленные на освобождение ЕС от зависимости от россии, будут являться важными задачами чешского председательства, отметил чиновник.
Однако «каждая страна ЕС должна иметь возможность выбрать ту энергетическую комбинцию, которая лучше соответствует ее условиям и которая позволит достичь климатических целей», подчеркнул Фиала.
Президентство также будет стремиться улучшить обороноспособность стран ЕС, сократив цепочки поставок, углубить свободную торговлю, обеспечить продовольственную безопасность и усилить устойчивость демократических институтов.
В реакции на речь премьер-министра Фиалы лидеры политических групп напомнили о рекомендациях Конференции о будущем Европы и призвали к пересмотру договоров, внедрению системы ведущих кандидатов и усилению парламентского измерения в ЕС.
Они также подчеркнули необходимость усиления энергетической безопасности ЕС и призвали к юридически обязывающему механизму для разрешения энергетического кризиса в Евросоюзе. Некоторые призывали к усилению социальной политики, чтобы справиться с нынешним кризисом, в то время как другие поощряли чешское председательство завершить пакет ЕС по миграции и предоставлению убежища.
Напомним
Ранее сегодня депутаты Европарламента одобрили предоставление Украине первого транша нового пакета макрофинансовой помощи в виде кредита на 1 млрд евро.