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Прем’єр Чехії назвав головне завдання чеського головування в Раді ЄС

Прем’єр Чехії назвав головне завдання чеського головування в Раді ЄС

Київ • УНН

 • 154129 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала представив програму та основні цілі семестру головування Чехії в Раді ЄС. Детальніше про це інформує пресслужба Європейського Парламенту, пише УНН.

Так, прем'єр-міністр Фіала визнав, що російське вторгнення в Україну перевернуло більшість планів чеського головування з ніг на голову.

Цитата

«Нашим головним завданням буде знайти єдину і міцну згоду щодо заходів для пом'якшення негативних наслідків поточної кризи для наших громадян», - наголосив прем'єр-міністр, якого цитує пресслужба.

Деталі

Підготовка післявоєнної реконструкції України, а також спільні європейські проекти, такі як REPowerEU, спрямовані на звільнення ЄС від залежності від росії, будуть важливими завданнями чеського головування, зазначив чиновник.

Однак «кожна країна ЄС повинна мати можливість вибрати ту енергетичну комбінцію, яка найкраще відповідає її умовам і яка дозволить досягти кліматичних цілей», підкреслив Фіала.

Президентство також прагнутиме покращити обороноздатність країн ЄС, скоротивши ланцюжки поставок, поглибити вільну торгівлю, забезпечити продовольчу безпеку та посилити стійкість демократичних інститутів.

У реакції на промову прем'єр-міністра Фіали лідери політичних груп нагадали про рекомендації Конференції про майбутнє Європи та закликали до перегляду договорів, запровадження системи провідних кандидатів та посилення парламентського виміру в ЄС.

Вони також підкреслили необхідність посилення енергетичної безпеки ЄС і закликали до юридично зобов'язуючого механізму для вирішення енергетичної кризи в Євросоюзі. Дехто закликав до посилення соціальної політики, щоб впоратися з нинішньою кризою, тоді як інші заохочували чеське головування завершити пакет ЄС щодо міграції та надання притулку.

Нагадаємо

Раніше сьогодні депутати Європарламенту схвалили надання Україні першого траншу нового пакету макрофінансової допомоги у вигляді кредиту на 1 млрд євро.

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