Премьер Британии объявила о проведении досрочных выборов (расширено)

"Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня", - говорится в сообщении.

Она заявила, что Великобритании нужна определенность, стабильность и сильное лидерство после референдума о статусе в ЕС.

Голосование в палате общин по предложению относительно выборов, как отмечается, состоится в среду - Т.Мей необходима поддержка парламента для проведения выборов до 2020 года.

Объясняя позицию, Т.Мэй сказала: "Я пришла к выводу, что единственным способом гарантировать уверенность и безопасность на долгие годы вперед является проведение этих выборов".

Глава британского правительства обвинила другие политические партии в том, что они "играют в игры", добавив, что это ставит в рисковую ситуацию "нашу способность добиться успеха от Brexit и это вызовет разрушительную неопределенность и нестабильность в стране".

"Поэтому, нам нужны всеобщие выборы, и нужны они сейчас. У нас сейчас есть одноразовый шанс, чтобы это сделать", - сказала она.

Ранее Т.Мэй исключала возможность досрочных выборов до 2020 года.