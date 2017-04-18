Прем'єр Британії оголосила про проведення дострокових виборів (розширено)
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових парламентських виборів 8 червня", - йдеться у повідомленні.
Вона заявила, що Великій Британії потрібна визначеність, стабільність і сильне лідерство після референдуму щодо статусу в ЄС.
Голосування у палаті громад щодо пропозиції стосовно виборів, як зазначається, відбудеться в середу - Т.Мей необхідна підтримка парламенту для проведення виборів до 2020 року.
Пояснюючи позицію, Т.Мей сказала: "Я прийшла до висновку, що єдиним способом гарантувати впевненість і безпеку на довгі роки вперед є проведення цих виборів".
Очільниця британського уряду звинуватила інші політичні партії в тому, що вони "грають в ігри", додавши, що це ставить у ризикову ситуацію "нашу здатність отримати успіх від Brexit і це викличе руйнівну невизначеність і нестабільність в країні".
"Тож, нам потрібні загальні вибори, і потрібні вони зараз. У нас наразі є одноразовий шанс, щоб це зробити", - сказала вона.
Раніше Т.Мей виключала можливість дострокових виборів до 2020 року.