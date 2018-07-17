Премьер Австралии заявил, что не доверяет Путину в деле MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил, что не доверяет президенту России Владимиру Путину в вопросу сбитого самолета Boeing 777 рейса MH17 летом 2014 года на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на news.com.au.
Тернбулл заявил, что согласен с президентом РФ Владимиром Путиным, когда он сказал: "Вы никому не должны доверять".
"Я, однозначно, не доверяю президенту Путину, когда он говорит, что не несет ответственности за сбивание MH17, что произошло четыре года назад", - заявил премьер Австралии.
Напомним, четыре года назад - 17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.
В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур.