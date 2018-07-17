Прем'єр Австралії заявив, що не довіряє Путіну в справі MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл повідомив, що не довіряє президенту Росії Володимиру Путіну в питанні збитого літака Boeing 777 рейсу MH17 влітку 2014 року на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на news.com.au.
Тернбулл заявив, що згоден з президентом РФ Володимиром Путіним, коли він сказав: "Ви нікому не повинні довіряти".
"Я, однозначно, не довіряю президентові Путіну, коли він каже, що не несе відповідальності за збиття MH17, що сталося чотири роки тому", - заявив прем'єр Австралії.
Нагадаємо, чотири роки тому - 17 липня 2014 року - на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.
В авіакатастрофі загинули всі 298 людей, які перебували на борту. Літак виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур.