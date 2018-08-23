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Премьер Австралии оставит должность, если снова будет поднят вопрос о лидера правящей партии

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Премьер-министр Австралии и лидер Либеральной партии (ЛП) Малколм Тёрнбулл объявил о созыве внеочередного собрания партии 24 августа. Глава правительства сделал это во время пресс-конференции в Канберре, которую транслировал телеканал Sky News Australia, сообщает УНН.

Премьер Австралии оставит должность, если снова будет поднят вопрос о лидера правящей партии

Премьер отметил, что не намерен выставлять свою кандидатуру, если на завтрашнем заседании будет опять обсуждаться вопрос лидерства в ЛП. “Я буду считать это вотумом недоверия и не буду выдвигать свою кандидатуру”, — сказал политик. Он отметил, что немедленно покинет парламент в случае потери лидерской позиции в партии.

Перед заседанием 24 августа Тёрнбулл предложил своему главному сопернику, бывшему министру внутренних дел Питеру Даттону, провести встречу, в ходе которой можно будет выяснить, достаточно ли у последнего единомышленников, чтобы инициировать повторное голосование по кандидатуре лидера либералов.

Новому кандидату на пост лидера ЛП нужно будет заручиться поддержкой 43 членов партийной фракции. По данным телерадиовещательной корпорации ABC, на утро четверга в списке сторонников Даттона 27 имен.

Как сообщал УНН, в Австралии трое министров подали в отставку и требуют этого от премьера.

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