Прем'єр Австралії залишить посаду, якщо знову буде піднято питання про лідера правлячої партії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Австралії і лідер Ліберальної партії (ЛП) Малколм Тернбулл оголосив про скликання позачергових зборів партії 24 серпня. Глава уряду зробив це під час прес-конференції в Канберрі, яку транслював телеканал Sky News Australia, повідомляє УНН.
Прем’єр зазначив, що не має наміру виставляти свою кандидатуру, якщо на завтрашньому засіданні буде знову обговорюватися питання лідерства в ЛП. “Я буду вважати це вотумом недовіри і не буду висувати свою кандидатуру”, — сказав політик. Він зазначив, що негайно покине парламент в разі втрати лідерської позиції в партії.
Перед засіданням 24 серпня Тернбулл запропонував своєму головному супернику, колишньому міністру внутрішніх справ Пітеру Даттону, провести зустріч, в ході якої можна буде з’ясувати, чи достатньо у останнього однодумців, щоб ініціювати повторне голосування щодо кандидатури лідера лібералів.
Новому кандидатові на пост лідера ЛП потрібно буде заручитися підтримкою 43 членів партійної фракції. За даними телерадіомовної корпорації ABC, на ранок четверга в списку прихильників Даттона 27 імен.
Як повідомляв УНН, в Австралії троє міністрів подали у відставку і вимагають цього від прем’єра.