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Премьера Израиля Нетаньяху прооперируют: какова причина

Премьера Израиля Нетаньяху прооперируют: какова причина

Киев  •  УНН

 • 1002 просмотра

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху должен перенести операцию по удалению предстательной железы. У политика диагностировали доброкачественное увеличение простаты, что вызвало инфекцию мочевыводящих путей.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху перенесет операцию по удалению предстательной железы. Об этом сообщает информационное магенство Reuters со ссылкой на канцелярию главы правительства, передает УНН.

Детали

По информации агентства, у Нетаньяху диагностировали доброкачественное увеличение простаты, которое вызвало инфекцию мочевыводящих путей.

Операция запланирована на воскресенье.

Напомним

Премьер-министр Израиля заявил о продолжении борьбы против йеменских хуситов после ракетного удара по Тель-Авиву. Нетаньяху призвал граждан к стойкости и сравнил хуситов с террористическими организациями.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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