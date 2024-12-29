Премьера Израиля Нетаньяху прооперируют: какова причина
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху должен перенести операцию по удалению предстательной железы. У политика диагностировали доброкачественное увеличение простаты, что вызвало инфекцию мочевыводящих путей.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху перенесет операцию по удалению предстательной железы. Об этом сообщает информационное магенство Reuters со ссылкой на канцелярию главы правительства, передает УНН.
Детали
По информации агентства, у Нетаньяху диагностировали доброкачественное увеличение простаты, которое вызвало инфекцию мочевыводящих путей.
Операция запланирована на воскресенье.
Напомним
Премьер-министр Израиля заявил о продолжении борьбы против йеменских хуситов после ракетного удара по Тель-Авиву. Нетаньяху призвал граждан к стойкости и сравнил хуситов с террористическими организациями.