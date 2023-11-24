Премьер Словакии Фицо считает войну рф против Украины "замороженным конфликтом"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оценил войну как "замороженный конфликт".
"Нагнетание напряженности в Европе": спикер кремля песков считает инициативу "Военного Шенгена" развитием противостояния НАТО с рф
Представитель кремля дмитрий песков рассматривает инициативу "военного Шенгена" как эскалацию напряженности между НАТО и россией, утверждая, что Европа игнорирует беспокойство россии по поводу безопасности.
Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: суд арестовал сообщника нардепа Лабазюка
Руководителя частной компании "Ю Ар Ди Украинские дороги" Дениса Назимова, который является подозреваемым по делу о попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления, отправили под стражу на два месяца.
Паралимпиец Оскар Писториус выйдет условно-досрочно через 11 лет после убийства девушки
Оскар Писториус, бывший паралимпийский чемпион, выйдет на свободу условно-досрочно в январе 2024 года, отбыв часть наказания за убийство Ривы Стенкамп в 2013 году. После освобождения он будет находиться под наблюдением и будет обязан посещать сеансы терапии
Боевики ХАМАС освободили 13 израильских заложников - СМИ
ХАМАС начал освобождать заложников в рамках соглашения с Израилем, и первые 13 из них направились в Израиль через КПП Рафах. Это знаменует собой начальный этап более масштабного обмена заложниками во время перемирия.
Британская разведка: ВСУ наносят значительные потери России благодаря высокоточным дальним ударам
Украина эффективно использует дальнобойное оружие для нанесения ударов по российским войскам вдали от фронта, что приводит к значительным потерям оккупантов.
Литва утвердит трехлетний план помощи Украине, включая военную поддержку
Литва намерена утвердить трехлетний план помощи Украине, включающий военную поддержку, гуманитарное разминирование и ремонт оборудования, как подтвердил премьер-министр Литвы.
В МИД Украины сообщили, что через несколько дней будет загружено зерном судно для Нигерии
Украина планирует отправить 25 тысяч тонн зерна в Нигерию в партнерстве с ООН. Также рассматривается возможность отправки 12,5 тысяч тонн зерна в Сомали.
Из-за прогнозируемого снегопада 27 ноября столичным школам рекомендовано работать в смешанном формате
В связи с прогнозируемым снегопадом, киевским школам рекомендуется использовать смешанный формат обучения 27 ноября, а родители сами будут решать, будут ли их дети посещать школу лично или дистанционно.
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
Российская пропаганда реализуется с целью оправдания ведения военных действий, признания войны правомерной и вынужденной для собственной защиты, причинения внутренней дестабилизации украинского общества.