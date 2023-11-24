Премьер Словакии Фицо считает войну рф против Украины "замороженным конфликтом"

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в пятницу, что считает войну россии против Украины "замороженным конфликтом", который невозможно решить путем отправки оружия украинским вооруженным силам, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Фицо прекратил военную помощь своей страны Украине после того, как его новое правительство было приведено к присяге 25 октября.

После встречи со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге в пятницу он заявил, что хотел бы, чтобы российская и украинская стороны сели за стол переговоров. Он не сказал, как этого достичь.

Дополнение

Фицо отправился в Прагу в свою первую двустороннюю зарубежную поездку. Лидеры двух стран, как указано, традиционно посещают друг друга после своего избрания, прежде чем посещать глав других государств. Они оставались близкими друг к другу с тех пор, как Чехословакия распалась на Чехию и Словакию в 1993 году, отмечает издание.