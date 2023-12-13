Премьер-министр Норвегии объявил о дополнительной финансовой поддержке Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о дополнительной помощи Украине, передает корреспондентка УНН.

Сегодня Норвегия объявляет четкую дополнительную поддержку Украине. Хочу с вами поделиться этой информацией. Господин президент Зеленский и его правительство должны платить медсестрам, врачам, учителям и другим работникам - сказал премьер-министр.

Детали

Йонас Гар заговорил о необходимости поддержки сразу после того, как заметил, что сегодня Украина была под атаками российских ракет.

"Вам нужна вся поддержка для того, чтобы обороняться",- сказал он и добавил, что Норвегия имеет возможность помочь с 1 миллиардом долларов поддержки на 2023 год, который скоро заканчивается.

Также премьер-министр отметил об усилении финансовой и гуманитарной поддержки на около 800 млн долларов на этот год и отметил, что Норвегия планирует поддерживать Украину и в дальнейшем в 2024 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Норвегия и Великобритания помогут Украине модернизировать систему военно-морской обороны