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Премьер-министр Норвегии объявил о дополнительной финансовой поддержке Украины

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 13:06  •  7792 просмотра

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о дополнительной финансовой поддержке Украины.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о дополнительной помощи Украине, передает корреспондентка УНН.

Сегодня Норвегия объявляет четкую дополнительную поддержку Украине. Хочу с вами поделиться этой информацией. Господин президент Зеленский и его правительство должны платить медсестрам, врачам, учителям и другим работникам

- сказал премьер-министр.

Детали

Йонас Гар заговорил о необходимости поддержки сразу после того, как заметил, что сегодня Украина была под атаками российских ракет.

"Вам нужна вся поддержка для того, чтобы обороняться",- сказал он и добавил, что Норвегия имеет возможность помочь с 1 миллиардом долларов поддержки на 2023 год, который скоро заканчивается.

Также премьер-министр отметил об усилении финансовой и гуманитарной поддержки на около 800 млн долларов на этот год и отметил, что Норвегия планирует поддерживать Украину и в дальнейшем в 2024 году.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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