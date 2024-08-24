Премьер Литвы анонсировала поставку более 5 тыс. дронов до конца осени

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что к концу осени Украина может получить более 5 тыс. дронов литовского производства, передает УНН.

Детали

В нашей встрече сегодня я проинформировала Президента Зеленского, что недавний пакет военной помощи Литвы в Украину прибудет в начале августа. Он будет включать 10 систем ПВО ближнего радиуса действия и 30 ракет, противодронное и другое снаряжение, вооружение и боеприпасы. Мы выделяем 35 млн евро на закупку РЛС и оборудования для разминирования для Украины. До конца осени надеемся, что мы сможем также предоставить более 5 тыс. дронов литовского производства. Литовское правительство обязалось тратить 0,25% ВВП на оборону и помощь Украине в сфере безопасности ежегодно. Мое правительство не только обеспечит это, но и перевыполнит этот план