Премьер Литвы анонсировала поставку более 5 тыс. дронов до конца осени
Киев • УНН
Премьер Литвы анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Он включает системы ПВО, ракеты, противодроновое оборудование и более 5 тысяч дронов литовского производства до конца осени.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что к концу осени Украина может получить более 5 тыс. дронов литовского производства, передает УНН.
Детали
В нашей встрече сегодня я проинформировала Президента Зеленского, что недавний пакет военной помощи Литвы в Украину прибудет в начале августа. Он будет включать 10 систем ПВО ближнего радиуса действия и 30 ракет, противодронное и другое снаряжение, вооружение и боеприпасы. Мы выделяем 35 млн евро на закупку РЛС и оборудования для разминирования для Украины. До конца осени надеемся, что мы сможем также предоставить более 5 тыс. дронов литовского производства. Литовское правительство обязалось тратить 0,25% ВВП на оборону и помощь Украине в сфере безопасности ежегодно. Мое правительство не только обеспечит это, но и перевыполнит этот план
Напомним
Премьер-министр Шмыгаль обсудил с литовской коллегой создание совместных инновационных производств для ВСУ в Украине. Литва готова оказывать помощь генераторами и солнечными панелями, а также поддерживает Украину в международных коалициях.