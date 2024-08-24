Україна зацікавлена у створені разом з Литвою виробництв для ЗСУ - прем'єр
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з литовською колегою створення спільних інноваційних виробництв для ЗСУ в Україні. Литва готова надавати допомогу генераторами та сонячними панелями, а також підтримує Україну в міжнародних коаліціях.
Україна зацікавлена у створені на території держави спільних із Литвою інноваційних виробничих потужностей, які працюватимуть для Збройних сил. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі зі своєю литовською колегою Інгрідою Шимоніте, передає УНН.
Радий вітати в Києві справжнього друга України Прем’єр-міністерку Литви Інгріду Шимоніте в особливий для нас день — у День Незалежності. Подякував за послідову підтримку й надання різного виду допомоги
Прем'єр розповів, що литовські виробники, зокрема, готові надавати допомогу у вигляді генераторів і сонячних панелей.
Також Київ, як вказав Шмигаль, високо цінує участь Литви в різних міжнародних коаліціях на підтримку України.
"Запросив Литву долучитися до ініціативи із закупівлі українського озброєння і військової техніки в наших виробників. Ми також зацікавлені у створенні в Україні спільних інноваційних виробничих потужностей, які працюватимуть для Збройних сил. Наголосив, що посилення ППО залишається нашим пріоритетом", - заявив Шмигаль.
Як вказав прем'єр, Литва і надалі залишається близьким і надійним партнером України в боротьбі за незалежність і справедливість.
Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги 15.08.24, 18:55 • 43769 переглядiв