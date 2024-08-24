Украина заинтересована в создании вместе с Литвой производств для ВСУ - премьер
Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль обсудил с литовской коллегой создание совместных инновационных производств для ВСУ в Украине. Литва готова оказывать помощь генераторами и солнечными панелями, а также поддерживает Украину в международных коалициях.
Украина заинтересована в создании на территории государства совместных с Литвой инновационных производственных мощностей, которые будут работать для Вооруженных сил. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи со своей литовской коллегой Ингридой Шимоните, передает УНН.
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Премьер рассказал, что литовские производители, в частности, готовы оказывать помощь в виде генераторов и солнечных панелей.
Также Киев, как указал Шмыгаль, высоко ценит участие Литвы в различных международных коалициях в поддержку Украины.
«Пригласил Литву присоединиться к инициативе по закупке украинского вооружения и военной техники у наших производителей. Мы также заинтересованы в создании в Украине совместных инновационных производственных мощностей, которые будут работать для Вооруженных сил. Подчеркнул, что усиление ПВО остается нашим приоритетом», - заявил Шмыгаль.
Как указал премьер, Литва и в дальнейшем остается близким и надежным партнером Украины в борьбе за независимость и справедливость.
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