Украина заинтересована в создании вместе с Литвой производств для ВСУ - премьер

Украина заинтересована в создании на территории государства совместных с Литвой инновационных производственных мощностей, которые будут работать для Вооруженных сил. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи со своей литовской коллегой Ингридой Шимоните, передает УНН.

Рад приветствовать в Киеве настоящего друга Украины Премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните в особый для нас день - в День Независимости. Поблагодарил за последовательную поддержку и предоставление различного вида помощи - написал Шмыгаль в Telegram.

Премьер рассказал, что литовские производители, в частности, готовы оказывать помощь в виде генераторов и солнечных панелей.

Также Киев, как указал Шмыгаль, высоко ценит участие Литвы в различных международных коалициях в поддержку Украины.

«Пригласил Литву присоединиться к инициативе по закупке украинского вооружения и военной техники у наших производителей. Мы также заинтересованы в создании в Украине совместных инновационных производственных мощностей, которые будут работать для Вооруженных сил. Подчеркнул, что усиление ПВО остается нашим приоритетом», - заявил Шмыгаль.

Как указал премьер, Литва и в дальнейшем остается близким и надежным партнером Украины в борьбе за независимость и справедливость.

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