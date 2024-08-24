Прем’єр Литви анонсувала постачання понад 5 тис. дронів до кінця осені

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Україна може отримати понад 5 тис. дронів литовського виробництва, передає УНН.

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В нашій зустрічі сьогодні я проінформувала Президента Зеленського, що нещодавній пакет військової допомоги Литви до України прибуде на початку серпня. Він включатиме 10 систем ППО ближнього радіусу дії та 30 ракет, протидронове та інше спорядження, озброєння та боєприпаси. Ми виділяємо 35 млн євро на закупівлю РЛС та обладнання для розмінування для України. До кінця осені сподіваємося, що ми зможемо також надати понад 5 тис. дронів литовського виробництва. Литовський уряд зобов'язався витрачати 0,25% ВВП на оборону та безпекову допомогу Україні щорічно. Мій уряд не лише забезпечить це, але й перевиконає цей план