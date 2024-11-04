Премьер Канады подтвердил поддержку Плана победы Украины - Зеленский

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил поддержку Плана победы Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

«Провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады. Благодарен Джастину Трюдо, его команде и всем вовлеченным за успешно проведенную тематическую конференцию по четвертому пункту Формулы мира «Освобождение пленных и депортированных лиц», состоявшуюся в Монреале 30-31 октября. Следующим этапом должна стать подготовка итогового документа - Плана мира - по результатам всех тематических конференций», - сообщил Зеленский.

По словам Президента, «на полях конференции наша делегация представила Джастину План победы, и сегодня он подтвердил его поддержку».

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Зеленский добавил, что вместе с Трюдо обсудили дальнейшее сотрудничество по организации второго Саммита мира и привлечения к этой работе стран Глобального Юга.

«Кроме того, Премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года», - добавил Зеленский.

Также говорили и о дальнейшей оборонной поддержке Украины, ситуации на поле боя, в частности привлечении к войне Северной Кореи. Скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в следующем году.

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