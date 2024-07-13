Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис во время встречи в субботу в аэропорту Шеннон с Владимиром Зеленским заявил, что принял от него официальное приглашение посетить Украину и надеется осуществить этот визит в ближайшие недели. Во время короткого общения с журналистами в аэропорту Харрис отметил, что провел очень хорошую встречу с президентом Зеленским. Об этом пишет АР, передает УНН.

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Премьер Ирландии также заявил, что он "в абсолютном ужасе" от того, что Россия похищает украинских детей.

Отвечая на вопрос, говорили ли они с Зеленским о том, что ирландское правительство недавно сократило выплаты алиментов украинским беженцам, проживающим в стране, Харрис ответил, что этот вопрос не поднимали.

Также он отметил, что "все хотят достичь ситуации, когда война закончится и народ Украины сможет вернуться домой".

"Мы хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, и, если это произойдет, люди из Украины будут иметь такую же свободу передвижения, как и любые другие граждане ЕС", - сказал премьер Ирландии.

Зеленский посетил Ирландию для двусторонней встречи с главой правительства страны