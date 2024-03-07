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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Греции после увиденного удара рф по Одессе: "У всех нас есть послание для кремля"

Премьер Греции после увиденного удара рф по Одессе: "У всех нас есть послание для кремля"

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 13:28  •  1422 просмотра

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, став свидетелем ракетного удара россии по Одессе, подтвердил непоколебимую поддержку Украины со стороны Европы.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у Европы есть послание для кремлевских властей - поддержка Украины продолжится. Об этом он сказал в четверг, выступая на съезде Европейской народной партии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Amna. 

Я был в Одессе с президентом Зеленским вчера, когда баллистическая ракета упала на порт. Думаю, у всех нас есть послание для кремля: мы не испугаемся, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее храбрых граждан столько, сколько потребуется. И мы остаемся едины в этом вопросе

- заявил премьер-министр Мицотакис

Греческий премьер-министр во время своего выступления упомянул пандемию, войну в Украине и энергетический кризис, которые, по его словам, представляют риск для стабильности экономики.

"Мы продемонстрировали свою поддержку Украине таким образом, что это вызвало удивление у некоторых наших врагов", - добавил Мицотакис. 

Он отметил, что Европа никогда не демонстрировала такой реакции, вводя санкции против россии и предоставляя Украине военную и финансовую поддержку.

"Ни одно нарушение международного права и ни одна попытка изменить границы силой не будут приняты нашей политической семьей", - заявил греческий премьер-министр. 

"Мы видели этот удар": Зеленский прокомментировал атаку рф по Одессе, когда там был он и премьер Греции6 марта 2024, 14:57 • 21457 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
kiriakos-mitsotakisКириакос Мицотакис
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
odessaОдесса
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