Премьер Греции после увиденного удара рф по Одессе: "У всех нас есть послание для кремля"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у Европы есть послание для кремлевских властей - поддержка Украины продолжится. Об этом он сказал в четверг, выступая на съезде Европейской народной партии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Amna.

Я был в Одессе с президентом Зеленским вчера, когда баллистическая ракета упала на порт. Думаю, у всех нас есть послание для кремля: мы не испугаемся, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее храбрых граждан столько, сколько потребуется. И мы остаемся едины в этом вопросе - заявил премьер-министр Мицотакис

Греческий премьер-министр во время своего выступления упомянул пандемию, войну в Украине и энергетический кризис, которые, по его словам, представляют риск для стабильности экономики.

"Мы продемонстрировали свою поддержку Украине таким образом, что это вызвало удивление у некоторых наших врагов", - добавил Мицотакис.

Он отметил, что Европа никогда не демонстрировала такой реакции, вводя санкции против россии и предоставляя Украине военную и финансовую поддержку.

"Ни одно нарушение международного права и ни одна попытка изменить границы силой не будут приняты нашей политической семьей", - заявил греческий премьер-министр.

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