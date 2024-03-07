Прем'єр Греції після побаченого удару рф по Одесі: "У всіх нас є послання для кремля"

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що є Європи є послання для кремлівської влади - підтримка України продовжиться. Про це він сказав у четвер, виступаючи на з'їзді Європейської народної партії, повідомляє УНН із посиланням на Amna.

Я був в Одесі з президентом Зеленським учора, коли балістична ракета впала на порт. Думаю, у всіх нас є послання для Кремля: ми не злякаємося, ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її хоробрих громадян стільки, скільки буде потрібно. І ми залишаємося єдині в цьому питанні