Прем'єр Греції після побаченого удару рф по Одесі: "У всіх нас є послання для кремля"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, ставши свідком ракетного удару росії по Одесі, підтвердив непохитну підтримку України з боку Європи.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що є Європи є послання для кремлівської влади - підтримка України продовжиться. Про це він сказав у четвер, виступаючи на з'їзді Європейської народної партії, повідомляє УНН із посиланням на Amna.
Я був в Одесі з президентом Зеленським учора, коли балістична ракета впала на порт. Думаю, у всіх нас є послання для Кремля: ми не злякаємося, ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її хоробрих громадян стільки, скільки буде потрібно. І ми залишаємося єдині в цьому питанні
Грецький прем'єр-міністр під час свого виступу згадав пандемію, війну в Україні та енергетичну кризу, які, за його словами, становлять ризик для стабільності економіки.
"Ми продемонстрували свою підтримку Україні таким чином, що це викликало здивування у деяких наших ворогів", - додав Міцотакіс.
Він зазначив, що Європа ніколи не демонструвала такої реакції, запроваджуючи санкції проти росії і надаючи Україні військову та фінансову підтримку.
"Жодне порушення міжнародного права і жодна спроба змінити кордони силою не будуть прийняті нашою політичною сім'єю", - заявив грецький прем'єр-міністр.
"Ми бачили цей удар": Зеленський прокоментував атаку рф по Одесі, коли там був він та прем'єр Греції 06.03.24, 16:57 • 23917 переглядiв