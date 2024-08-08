Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

В Украине 8 августа преимущественно без осадков, лишь местами возможны кратковременные дожди. Температура днем 22-31°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь на северо-востоке страны местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 22-27°, на юге страны ночью 17-22°, днем 26-31°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 19-24°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.