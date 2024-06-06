Преимущественно сухая погода, местами грозы и до 32° тепла: прогноз на сегодня

На большей части территории Украины сегодня осадков не ожидается, только на северо-востоке страны, днем и в западных и Одесской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы, температура воздуха составит от 12°C ночью до 32°C днем в зависимости от региона, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 6 июня без осадков, только на северо-востоке страны, днем и в западных и Одесской областях местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в юго-восточной части ночью 16-21°, днем 27-32°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 18-23°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.