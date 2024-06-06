Переважно суха погода, місцями грози та до 32° тепла: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
6 червня на більшій частині території України опадів не очікується, лише на північному сході країни, вдень і у західних та Одеській областях місцями пройдуть короткочасні дощі і грози; температура повітря становитиме 12-32°C залежно від регіону.
На більшій частині території України сьогодні опадів не очікується, лише на північному сході країни, вдень і в західних та Одеській областях місцями пройдуть короткочасні дощі і грози, температура повітря становитиме від 12°C уночі до 32°C вдень залежно від регіону, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 6 червня без опадів, лише на північному сході країни, вдень і у західних та Одеській областях місцями короткочасні дощі, грози.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у південно-східній частині вночі 16-21°, вдень 27-32°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 18-23°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.