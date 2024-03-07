Преимущественно сухая погода и до 8° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня

В Украине сегодня в двух регионах ожидается погода с небольшими осадками, в то время как на остальной территории сохранится сухая погода, с температурой от -5°C до +8°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, на Закарпатье и Прикарпатье 7 марта ночью умеренный, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на Закарпатье и юге страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег; температура в течение суток 1-6° мороза.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.