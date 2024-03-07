Переважно суха погода і до 8° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 7 березня в деяких регіонах очікується помірна погода з невеликими опадами, в той час як на решті території збережеться суха погода, з температурою від -5°C до +8°C.
В Україні сьогодні в двох регіонах очікується погода з невеликими опадами, у той час як на решті території збережеться суха погода, з температурою від -5°C до +8°C, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, на Закарпатті та Прикарпатті 7 березня вночі помірний, удень місцями невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.
У Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг; температура протягом доби 1-6° морозу.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.